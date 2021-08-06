Тренеров Тимановской выслали из Олимпийской деревни после скандала

Решение было принято в связи с попыткой принудительно отправить спортсменку из Токио в Минск. В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что санкции приняты в интересах белорусских спортсменов, которые продолжают участвовать в Играх.
Решение было принято в связи с попыткой принудительно отправить спортсменку из Токио в Минск. В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что санкции приняты в интересах белорусских спортсменов, которые продолжают участвовать в Играх.
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