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Тренеров Тимановской выслали из Олимпийской деревни после скандала

Тренеров Тимановской выслали из Олимпийской деревни после скандала

Решение было принято в связи с попыткой принудительно отправить спортсменку из Токио в Минск. В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что санкции приняты в интересах белорусских спортсменов, которые продолжают участвовать в Играх.

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