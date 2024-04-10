Ирина Шейк стала лицом Gloria Jeans

Ирина Шейк стала лицом российского бренда Gloria Jeans. Рекламная кампания с супермоделью носит название "Новая история известного бренда" и будет состоять из трёх частей, приуроченных к сезонам, сообщил GJ журналу "Москвичка".
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