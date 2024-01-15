Финляндия захотела запретить россиянам сделки с недвижимостью

Власти Финляндии захотели полностью запретить сделки с недвижимостью с россиянами. На данный момент кабмин ищет варианты по ужесточению условий лицензирования сделок с недвижимостью лицами и компаниями, которые связаны с Россией.
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