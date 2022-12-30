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«Лейкерс» допускают вариант, при котором обойдутся без крупных обменов в нынешнем сезоне

В руководстве «Лейкерс» допускают вариант, при котором команда обойдется без крупных обменов в сезоне-22/23 и продолжит играть с текущим составом.

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