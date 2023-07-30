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Art: Как “двоечница” стала одной из самых востребованных артисток и почему в 40 лет остается холостячкой: Эмилия Спивак

Art: Как “двоечница” стала одной из самых востребованных артисток и почему в 40 лет остается холостячкой: Эмилия Спивак

Эмилию Спивак сложно не запомнить. Ее голубые глаза и рыжие волосы сразу бросаются в глаза. А ее чувственная игра… Причем своему карьерному росту артистка вовсе не обязана своему знаменитому отцу режиссеру Семену Спиваку, как многие раньше думали.

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