Банковский сектор уличили в олигополии Мария СадковаСергей Шевцов, который является заместителем руководителя Банка России, проанализировав ситуацию в стране, пришел к выводу, что в сфере денежных переводов доминирует малое количество компаний.
Банковский сектор уличили в олигополии Мария СадковаСергей Шевцов, который является заместителем руководителя Банка России, проанализировав ситуацию в стране, пришел к выводу, что в сфере денежных переводов доминирует малое количество компаний.
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