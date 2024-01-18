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Русская весна

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Федерация киберспорта приостановила членство России после жалобы Украины

Федерация киберспорта приостановила членство России после жалобы Украины

Международная федерация киберспорта (IESF) удовлетворила жалобу украинской стороны и приостановила членство в организации Федерации компьютерного спорта России (ФКС России), сообщается на официальном сайте IESF.

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