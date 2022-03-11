Айкел не набрал очков за «Вегас» в своем 1-м матче против «Баффало» (1:3). Участники обмена Так и Кребс забили за «Сэйбрс»

Джек Айкел не набрал очков в своем 1-м матче против «Баффало». «Вегас» на выезде уступил «Сэйбрс» со счетом 1:3.

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