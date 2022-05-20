Daily Storm

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Американский сенатор заявил, что для помощи Украине США придется занимать деньги у Китая

Американский сенатор заявил, что для помощи Украине США придется занимать деньги у Китая

В бюджете Штатов нет 40 миллиардов долларов, предупредил политикСенатор Рэнд Пол допустил, что для помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов США придется просить деньги в долг у Китая, потому что бюджет на располагает такими средствами.

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