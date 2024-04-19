В Ростове неизвестный украл у вдовы погибшего ополченца Моторолы гуманитарный груз

Она участовала в сборе гуманитарной помощи для бойцов в зоне спецоперации.В Ростове-на-Дону неизвестный ограбил вдову командира ополченцев Арсена Павлова, участвовавшего в боевых действиях под позывным Моторола.
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