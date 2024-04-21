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Родственникам убийцы-Аббазова ничего за укрывательство не будет. Новый поворот

Родственникам убийцы-Аббазова ничего за укрывательство не будет. Новый поворот

Когда взятых в Ростовской области убийцу-Шахина Аббасова и его родственников допрашивали - удивило с каким страхом и обреченностью говорил сам Аббасов, и с какой наглой уверенностью - два его родственника.

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Комментарии
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Владимир Конон
Выебу азеров , бесплатно . Вместе с их родственниками
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1 час.
Maxim
Да ладно, типа близ. родственник по определению не может быть соучастником.. Лажа..
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1 час.
Tania Еременко
То, что азеры ведут себя в России по-скотски, не стоит даже доказывать - все встречались с их наглостью. Но... автор... Александр, пишите по-русски грамотно. У нас не говорят, -  &quot;что кто-то ему занял почти миллион долларов&quot;. Надо писать, что кто-то дал ему взаймы. &quot;Занять ему &quot;- это безграмотно.  Когда безграмотные рецки - это уже и не смотришь, как на опечатки, но автор должен писать грамотно.
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9 мин.

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