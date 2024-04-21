Родственникам убийцы-Аббазова ничего за укрывательство не будет. Новый поворот

Tania Еременко

То, что азеры ведут себя в России по-скотски, не стоит даже доказывать - все встречались с их наглостью. Но... автор... Александр, пишите по-русски грамотно. У нас не говорят, - "что кто-то ему занял почти миллион долларов". Надо писать, что кто-то дал ему взаймы. "Занять ему "- это безграмотно. Когда безграмотные рецки - это уже и не смотришь, как на опечатки, но автор должен писать грамотно.