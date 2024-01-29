Почему в мире так много языков?

Отвечает Юлия Пузанова кандидат филологических наук, ведущий специалист Международного института развития будущего, специализирующегося на вопросах билингвизма По подсчетам лингвистов, в настоящее время в мире насчитывается от 2500 до 7000 естественных языков.
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