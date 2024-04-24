Матвиенко рассказала, когда Совет Федерации определится по кандидатам от Путина в силовой блок

Произойдет это до 20 мая Совет Федерации до 20 мая определится по предложенным президентом Владимиром Путиным кандидатурам силового блока нового состава правительства страны и доложит свою позицию главе государства.
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