Как в Симферополе помогут бездомным начать новую жизнь? Людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, примет специальное отделение, созданное в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии