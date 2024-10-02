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Царьград

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Моргулов: Китай выступает за устранение реальных причин украинского конфликта

Моргулов: Китай выступает за устранение реальных причин украинского конфликта

Посол России в Китае Игорь Моргулов сделал заявление по случаю 75-летия с момента установления дипломатических отношений между Россией и КНР.

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