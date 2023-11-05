Россияне не очень довольны строительством новых мечетей в православных регионах

Политика просто с Игорем Таланцевым Третьего дня Путин заявил, что в парке "Патриот" построят новую мечеть.
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