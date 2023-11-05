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Россияне не очень довольны строительством новых мечетей в православных регионах

Россияне не очень довольны строительством новых мечетей в православных регионах

Политика просто с Игорем Таланцевым Третьего дня Путин заявил, что в парке "Патриот" построят новую мечеть.

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Комментарии
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NE
Nikolay Eliseev
Я вообще против строительства новых церквей, мечетей и других религиозных сооружений. Зачем? Назад к средневековью и мракобесию?!
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5 час.
СП
Сергей Потемкин
Лучше так, чем твои гей-клубы
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3 час.
Галина
Сначала мечети, а потом шариат....
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40 мин.

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