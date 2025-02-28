СМИ рассказали о странностях в соглашении США и Украины

Рамочное соглашение, определяющее доступ США к доходам от украинских природных ресурсов в обмен на гарантии безопасности, имеет «правовые пробелы», которые необходимо заполнить в ходе будущих переговоров.
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