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Спрос на загородную недвижимость Подмосковья обогнал предложение

Спрос на загородную недвижимость Подмосковья обогнал предложение

Несмотря на существенный рост первичной экспозиции, эксперты говорят о дефиците объектов Спрос на готовые и строящиеся дома в организованных коттеджных поселках Подмосковья растет активнее, чем предложение, говорится в исследовании аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» (есть в редакции).

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