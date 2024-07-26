Спрос на загородную недвижимость Подмосковья обогнал предложение

Несмотря на существенный рост первичной экспозиции, эксперты говорят о дефиците объектов Спрос на готовые и строящиеся дома в организованных коттеджных поселках Подмосковья растет активнее, чем предложение, говорится в исследовании аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» (есть в редакции).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)