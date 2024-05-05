Никита Михалков в "Бесогоне" представил компромат на чиновников

Во время эфира передачи "Бесогон", режиссёр Никита Михалков рассказал, почему именно дети чиновников живут за границей и не хотят возвращаться в Россию и как изменилась коррупция в России, представив компромат на чиновников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии