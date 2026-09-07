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В Барнауле открыли 11 временных избирательных участков

В Барнауле открыли 11 временных избирательных участков

Пункты голосования разместили в больницах, санаториях и на вокзалах В Барнауле заработали 11 временных участков для голосования.

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