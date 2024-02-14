НТВ на грани бунта: зрители требуют уважения к своему мнению. Киркорова требуют отправить в "топку"

Сергей Евдокимов

Да в руководствах телекомпаний такие же заднеприводные сплошь и рядом, поэтому и засилье пидоров на ТВ, и вафелька будет там вечно плясать в петушиных перьях. Интересно кто назначает этих руководителей ТВ каналов? Или как их называют гендиректоров. Ведь нет ни на одном канале хороших передач ни для детей, ни для взрослых, нет научно-развлекательных как были в советское время клуб кинопутешественников, сельский час, международная панорама, в мире животных. Сидят две старые выжившие из ума пробляди со своей давай поженимся , тьфу поганые мрази, тошно от такого телевидения. А интересно кто ходит на концерты этого ваФили? Такие же петухи ?