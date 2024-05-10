Си Цзиньпин оставил Макрона и фон дер Ляйен с носом, получив всё, что ему было нужно, от французов и поставив на место Брюссель.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ РОССИЯ – САМОЕ ГЛАВНОЕ: ТРИ ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ СИ ЦЗИНЬПИН НЕ "МОРГНУЛ" В ПАРИЖЕ Си Цзиньпин, возмущённый попытками Запада давить на него с целью повлиять на Россию по Украине, выполнил программу своего визита во Францию по экономической части и расколол – надолго ли, это другой вопрос – выстраиваемый США западный фронт против Китая.
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