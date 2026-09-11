Более тысячи жителей Люблина готовятся переехать в новое жилье по программе реновации

Предложения квартир в новостройке на Краснодонской улице получили около 1,2 тысячи москвичей из девяти расселяемых пятиэтажек на улицах Судакова, Таганрогской, Армавирской и Краснодарской.
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