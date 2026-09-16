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Опубликовано расписание Суперкубка Испании. Турнир впервые пройдет в Стамбуле

Опубликовано расписание матчей Суперкубка Испании 2027 года, который впервые в истории турнира пройдет в турецком Стамбуле на Олимпийском стадионе «Ататюрк» со 2 по 6 февраля 2027 года.

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