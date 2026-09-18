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Ученые обнаружили огромные структуры, скрытые подо льдами Антарктиды

Ученые обнаружили огромные структуры, скрытые подо льдами Антарктиды

Ученые обнаружили огромные структуры, скрытые подо льдами Антарктиды Геофизики обнаружили под ледяным щитом Восточной Антарктиды гигантскую веерообразную систему примерно из 30 связанных бассейнов.

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