Ученые обнаружили огромные структуры, скрытые подо льдами Антарктиды Геофизики обнаружили под ледяным щитом Восточной Антарктиды гигантскую веерообразную систему примерно из 30 связанных бассейнов.
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