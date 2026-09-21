ЦИК: «Единая Россия» лидирует после подсчёта 64,67% голосов

После подсчета 64,67% голосов, партия «Единая Россия» набирает 57,70%, КПРФ — 13,85%, ЛДПР — 8,66%, «Новые люди» — 7,91%, «Справедливая Россия» — 5,09%.
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