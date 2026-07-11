Российские силы нанесли удары по объектам ВПК Украины по выпуску дронов в Киеве Минобороны РФ сообщило о проведении ночных ударов высокоточным оружием большой дально.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Российские силы нанесли удары по объектам ВПК Украины по выпуску дронов в Киеве Минобороны РФ сообщило о проведении ночных ударов высокоточным оружием большой дально.
Свежие комментарии