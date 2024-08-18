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Каким будет завершение ретроградного Меркурия всем знакам зодиака 28 августа

Каким будет завершение ретроградного Меркурия всем знакам зодиака 28 августа

Каким будет завершение ретроградного Меркурия всем знакам зодиака 28 августа Алёна ЮрьеваРетроградный Меркурий — это астрологическое явление, которое нередко становится причиной множества недоразумений и задержек.

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