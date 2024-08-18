Каким будет завершение ретроградного Меркурия всем знакам зодиака 28 августа Алёна ЮрьеваРетроградный Меркурий — это астрологическое явление, которое нередко становится причиной множества недоразумений и задержек.
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