Травму головы получила жительница Центрального района Петербурга, когда проходила мимо одного из домов.
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Травму головы получила жительница Центрального района Петербурга, когда проходила мимо одного из домов.