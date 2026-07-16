⚡️ В Севастополе арендную плату для бизнеса снизят на 75% Льгота будет действовать три месяца — с 1 июля по 30 сентября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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⚡️ В Севастополе арендную плату для бизнеса снизят на 75% Льгота будет действовать три месяца — с 1 июля по 30 сентября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.