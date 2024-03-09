От фэнтези до психологии: 5 книг популярных интернет-авторов

«Сноб» и «Литрес» собрали пять книг авторов платформы «Литрес Самиздат», тексты которых способны изменить представление о сетевой литературеАндрей Васильев, «Легкий заказ»Когда-то автор популярных циклов «Файролл» и «Ученики Ворона» работал в банковской сфере и воспринимал литературу как хобби, а в 2023 году стал самым продаваемым писателем цифровых книг в книжном сервисе «Литрес».