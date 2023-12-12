После того как Верховный суд России признал так называемое ЛГБТ*-движение экстремистским и запретил любую его деятельность на территории нашей страны, западные политики и СМИ были в ярости.
Россия проучила армию извращенцев. Рукоплещут даже русофобы
Комментарии
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Руслан Техажев
Прежде всего надо иметь свою Конституцию. Потом будет своя страна, а потом можно и Законы свои внедрять в жизнь.
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13 час.
виктор матвеев
ЛГБТ это свалка биологического мусора которую надо изничтожать беспощадно и повсеместно.
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9 час.
СП
Сергей Потемкин
Правильно. Да и женщин анально сношать тоже не хорошо, так что и ты не расслабляйся
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9 час.
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