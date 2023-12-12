Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    А по каким параметрам определять, КОГО чистить? И НА КОГО заменять вычищенных?Те, кто недовольн...
  • Дмитрий Зайцев
    Россию осуждают д...
  • Дмитрий Зайцев
    Все, конечно красиво с оформлением Москвы, но дед Мороз не лазает через трубу. Он не ездит на оленях. Пара Клаусу в а...Россию осуждают д...

Россия проучила армию извращенцев. Рукоплещут даже русофобы

Россия проучила армию извращенцев. Рукоплещут даже русофобы

После того как Верховный суд России признал так называемое ЛГБТ*-движение экстремистским и запретил любую его деятельность на территории нашей страны, западные политики и СМИ были в ярости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Руслан Техажев
Прежде всего надо иметь свою Конституцию. Потом будет своя страна, а потом можно и Законы свои внедрять в жизнь.
Ответить
13 час.
виктор матвеев
ЛГБТ это свалка биологического мусора которую надо изничтожать беспощадно и повсеместно.
Ответить
9 час.
СП
Сергей Потемкин
Правильно. Да и женщин анально сношать тоже не хорошо, так что и ты не расслабляйся
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх