«Армия юных энтузиастов»: Минкульт утвердил план развития школьных театров

МОСКВА, 27 марта, ФедералПресс. Заместитель министра культуры РФ Сергей Першин принял участие в заседании рабочей группы по развитию школьных театров, которое состоялось во время съезда «Движения первых».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии