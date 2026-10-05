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ТАСС

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Задержанный в Старом Осколе агент спецслужб Украины был жертвой мошенников

Задержанный в Старом Осколе агент спецслужб Украины был жертвой мошенников

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россиянин, задержанный в Старом Осколе Белгородской области за сбор данных в интересах украинских спецслужб для совершения терактов, был завербован после того, как стал жертвой телефонных мошенников.

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