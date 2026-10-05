Задержанный в Старом Осколе агент спецслужб Украины был жертвой мошенников

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россиянин, задержанный в Старом Осколе Белгородской области за сбор данных в интересах украинских спецслужб для совершения терактов, был завербован после того, как стал жертвой телефонных мошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым