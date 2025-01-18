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«Ювентус» – «Милан»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча Серии А

18 января в матче 21-го тура чемпионата Италии сыграют «Ювентус» и «Милан». Встреча пройдёт в Турине и начнется в 20:00 мск.

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