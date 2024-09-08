На выборы губернатора Челябинской области пришли меньше трети избирателей

Южноуральцы неохотно идут на избирательные участки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, по данным, введенным в ГАС «Выборы» участковыми избиркомами, на 12:00 проголосовало 727 тысяч 111 избирателей, а это 30,23%.