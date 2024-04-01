Стало известно о зарплатных ожиданиях россиян при переходе на новую работу

«Авито Работа»: зарабатывать на новой работе меньше готовы 3 процента россиян Специалисты платформы «Авито Работа» опросили более 7 тысяч россиян на тему зарплатных ожиданий при переходе на новое место работы, а также выяснили, в каких случаях соискатели готовы согласиться на вакансии с таким же или меньшим заработком.