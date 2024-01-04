Лолите мало: она требует повторения банкета с Ивлеевой

Avia.pro - Новости Лолита Милявская, 60-летняя певица и исполнительница хитового трека «Марлен», рассказала о последствиях, которые она переживает после участия в скандальной «нагой вечеринке» Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор».
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