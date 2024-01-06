Alash Pride признали Кудайбергенова лучшим бойцом года

Лига Alash Pride подвела итоги 2023 года, назвав лучших спортсменов года. Так лучшим бойцом года стал Рустем Кудайбергенов.
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