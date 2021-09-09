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Инсайд: лидер КПРФ в Перми делает ставку на 2 города, мечтая о ГД

Инсайд: лидер КПРФ в Перми делает ставку на 2 города, мечтая о ГД

Лидер пермских коммунистов Ксения Айтакова может столкнуться с проблемами в Коми-Пермяцком округе Кандидат в депутаты Госдумы по округу № 61, лидер пермских коммунистов Ксения Айтакова рассчитывает на поддержку со стороны протестного электората.

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