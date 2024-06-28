Найдены бабочки, способные пересечь океан без посадки

Только с виду бабочки кажутся нежными и хрупкими созданиями, неспособными на дальние путешествия. Но недавно международная группа ученых из Испании и Канады обнаружила вид бабочек, способных пересечь Атлантический океан.
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