Театр абсурда

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Несколько непричёсанных мыслей по-поводу результатов питерского "африканского" Саммита

Несколько непричёсанных мыслей по-поводу результатов питерского "африканского" Саммита

 Мероприятие прошло вполне успешно; в кулуарах под камеру изрядная группа африканских участников среднего и пожилого возраста спела по-русски российский гимн (хорошо всё-таки русскому учили иностранных студентов в советское время и, не исключено, кое-где до сих пор так учат) - на автора это произвело до крайности тёплое впечатление: пели с душой; российский президент, как это всегда и бывает на международных мероприятиях, где он выступает, был до крайности интересен, убедителен и откровенен.

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Комментарии
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Роман Рафаилов
Россия всем списывает долги прощает! Страна богачей.
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9 час.
Роман Рафаилов
А кто не дает РОССИИ брать пример с КИТАЯ,  МУДРОЕ  руководство которого не покидает  страну УЖЕ ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ!
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8 час.
Валерий Вадимов
если так,по многим виселица плачет или 9 грамм.поэтому и смертную казнь не будут вводить и конфискацию имущества..ибо они в первых рядах в очереди...вот такая капитализма в расее
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6 час.

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