Пойманный украинский агент сказал, что действовал по указке главы СБУ

Задержанный ФСБ агент украинских спецслужб, подозреваемый в покушении на жизнь экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова признался, что действовал по указке руководства украинских спецслужб, куратор которой регулярно инструктировал его.
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