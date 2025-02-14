Присяжные признали виновным Владимира Кулибабу по делу о двойном убийстве.Собрали самое интересное к этому часу в утреннем дайджесте:Дом экс-министра юстиции Украины Онищука в Крыму продали на торгах за 211 млн рублей.
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