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В Башкортостане полицейскими расследуется уголовное дело в отношении группы сбытчиков спиртосодержащей продукции

Сотрудники ОМВД России по Дюртюлинскому району задержали за незаконную реализацию алкогольной продукции 25, 36, 40, 43-летних жителей города Дюртюли.

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