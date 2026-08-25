У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 2,9

Землетрясение магнитудой 2,9 произошло в Чёрном море у берегов Севастополя. Об этом сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.
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