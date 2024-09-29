Соединенные Штаты поставкой оружия киевской стороне намереваются затягивать украинский конфликт. На это в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи, указала Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына.
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