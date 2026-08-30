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Путин поздравил коллектив Александринского театра с 270-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Александринского театра с 270-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма главы государства была опубликована на сайте Кремля 30 августа.

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