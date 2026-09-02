Число сбитых над Москвой беспилотников ВСУ за утро достигло 12

Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшихся к Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новый удар нанесе...
- Минобороны: Киев ...
- Племянник Кашпиро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым