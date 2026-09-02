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ИА Регнум

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Число сбитых над Москвой беспилотников ВСУ за утро достигло 12

Число сбитых над Москвой беспилотников ВСУ за утро достигло 12

Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшихся к Москве.

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