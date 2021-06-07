Царь, бояре и национальный вопрос

"Царь хороший - бояре плохие", любят смищно шутить кряклы, услышав об очередной обращении граждан Этой Страны непосредственно к федеральным властям, минуя местный (собственно, боярский) уровень.
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