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Царь, бояре и национальный вопрос

Царь, бояре и национальный вопрос

"Царь хороший - бояре плохие", любят смищно шутить кряклы, услышав об очередной обращении граждан Этой Страны непосредственно к федеральным властям, минуя местный (собственно, боярский) уровень.

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Сан Саныч
Нынешние "коммунисты" и ошивающиеся вокруг, практически все такие. Начиная с зюганова, рашкина (не дай Бог), ошивающихся грудинина, платошкина и тд. и тп. Нет, есть конечно, искренние, честные, справедливые идейные коммунисты, в лучшем смысле этого слова. Но они так-же обмануты и преданы руководящей шоблой. И вообще, самые реальные, стойкие и последовательные организованные коммунисты закончились 15 января 2018 г, когда ушел Виктор Иванович Анпилов. Жаль.
Раиса Утропова (Соловьева)
Искренние, честные, идейные коммунисты были только "внизу", им и не было места в "номенклатуре".
Раиса Утропова (Соловьева)
"Выборная монархия" лучше, чем "наследственная" с ее"законом джунглей".
Елена Бреслова
всех подписантов депортировать, у кого российское гражданство - лишить! Также депортировать всех митинговавших, перед депортацией оштрафовать на миллион $ каждого, т.к. по российским законам всем попрыгунчикам полагается срок. Главу новосибирской ОПГ диаспоры депортировать вместе со всей родней без права въезда в Россию. Часть денег из штрафов выдать семье ДПС-ника - за моральные страдания. Всех чинуш, прикрывавших и отмазывавших диаспору, лишить должностей с волчьим билетом.
Владимир Сиденко
"...диаспоре бесплатно достаются земельные участки из муниципальной собственности под магазины, рынки и ТЦ..." Огромный фронт работы, налоговым органам, Счетной палате. Прокуратуре проверить законность выделения земельных участков и при наличии оснований расторгнуть в судебном порядке, а в отношении чиновников, допустивших разбазаривание земельных ресурсов возбудить уголовные дела.

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